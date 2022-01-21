О непонятных действиях транспортного предприятия Кривого Рога стало известно из объявления о закупке. Тендерную документацию обнародовали 18 января.
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Коммунальщики купили гробы
Согласно публичной информации, коммунальное предприятие "Скоростной трамвай" уже оформило и подписало договор с физическим лицом-предпринимателем Писаренко Александром Андреевичем. Общая стоимость закупки составляет 48,4 тысячи гривен.
"Скоростной трамвай" отвечает за транспортные перевозки в Кривом Роге. Однако почему-то решило приобрести немалое количество похоронных принадлежностей:
- 15 гробов с бархатной и атласной обшивкой;
- 15 деревянных крестов;
- 15 ритуальных покрывал из шелка и атласа;
- 15 платков.
Стоимость гробов колеблется от 2,5 до 3 тысяч гривен. Кресты и покрывала обошлись коммунальщикам от 250 до 400 гривен, а платки – по 10 и 15 гривен. Доставить все товары должны до конца 2022 года.
Криворожские транспортники закупили гробы с крестами / Скриншот из тендерной документации
Не первая покупка
Аналогичную закупку Криворожское коммунальное предприятие осуществило и в 2021 году. Тогда за бюджетные средства приобрели по 17 гробов, крестов, покрывал и платков.
Во время предыдущей закупки гробы стоили дешевле – по 1,8 тысячи гривен за штуку. Выросли и запросы относительно их качества: если раньше покупали просто обитые тканью гробы, то теперь заказали с бархатом и атласом.
По информации издания "Информатор", услуги коммунальщикам окажет Александр Писаренко, который работает на рынке ритуальных услуг более 20 лет. Однако сотрудничество с коммунальными предприятиями у него началось только в 2021 году, как раз со "Скоростным трамваем" в Кривом Роге.