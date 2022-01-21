О непонятных действиях транспортного предприятия Кривого Рога стало известно из объявления о закупке. Тендерную документацию обнародовали 18 января.

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Коммунальщики купили гробы

Согласно публичной информации, коммунальное предприятие "Скоростной трамвай" уже оформило и подписало договор с физическим лицом-предпринимателем Писаренко Александром Андреевичем. Общая стоимость закупки составляет 48,4 тысячи гривен.

"Скоростной трамвай" отвечает за транспортные перевозки в Кривом Роге. Однако почему-то решило приобрести немалое количество похоронных принадлежностей:

15 гробов с бархатной и атласной обшивкой;

15 деревянных крестов;

15 ритуальных покрывал из шелка и атласа;

15 платков.

Стоимость гробов колеблется от 2,5 до 3 тысяч гривен. Кресты и покрывала обошлись коммунальщикам от 250 до 400 гривен, а платки – по 10 и 15 гривен. Доставить все товары должны до конца 2022 года.

Криворожские транспортники закупили гробы с крестами / Скриншот из тендерной документации

Не первая покупка

Аналогичную закупку Криворожское коммунальное предприятие осуществило и в 2021 году. Тогда за бюджетные средства приобрели по 17 гробов, крестов, покрывал и платков.

Во время предыдущей закупки гробы стоили дешевле – по 1,8 тысячи гривен за штуку. Выросли и запросы относительно их качества: если раньше покупали просто обитые тканью гробы, то теперь заказали с бархатом и атласом.

Сейчас журналистке 24 канала не удалось получить комментарий представителя КП "Скоростной трамвай" по ситуации.

По информации издания "Информатор", услуги коммунальщикам окажет Александр Писаренко, который работает на рынке ритуальных услуг более 20 лет. Однако сотрудничество с коммунальными предприятиями у него началось только в 2021 году, как раз со "Скоростным трамваем" в Кривом Роге.

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