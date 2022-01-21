Про незрозумілі дії транспортного підприємства Кривого Рогу стало відомо з оголошення про закупівлю. Тендерну документацію оприлюднили 18 січня.

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Комунальники купили гроби

Згідно з публічною інформацією, комунальне підприємство "Швидкісний трамвай" уже уклало та підписало договір з фізичною особою-підприємцем Писаренком Олександром Андрійовичем. Загальна вартість закупівлі становить 48,4 тисячі гривень.

"Швидкісний трамвай" відповідає за транспортні перевезення у Кривому Розі. Однак чомусь вирішило придбати чималу кількість похоронних приладь:

15 трун з оксамитовою і атласною обшивкою;

15 дерев'яних хрестів;

15 ритуальних покривал із шовку та атласу;

15 хусток.

Вартість домовин коливається від 2,5 до 3 тисяч гривень. Хрести й покривала обійшлися комунальникам від 250 до 400 гривень, а хустки – по 10 і 15 гривень. Доставити усі товари повинні до кінця 2022 року.



Криворізькі транспортники закупили труни з хрестами / Скриншот із тендерної документації

Не перша покупка

Аналогічну закупівлю криворізьке комунальне підприємство здійснило і 2021 року. Тоді за бюджетні кошти придбали по 17 трун, хрестів, покривал та хусток.

Під час попередньої закупівлі гроби коштували дешевше – по 1,8 тисячі гривень за штуку. Зросли й запити щодо їхньої якості: якщо раніше купували просто оббиті тканиною труни, то тепер замовили з оксамитом та атласом.

Наразі журналістці 24 каналу не вдалося отримати коментар представника КП "Швидкісний трамвай" щодо ситуації.

За інформацією видання "Інформатор", послуги комунальникам надасть Олександр Писаренко, який працює на ринку ритуальних послуг понад 20 років. Однак співпраця з комунальними підприємствами у нього розпочалася лише 2021 року, якраз із "Швидкісним трамваєм" у Кривому Розі.

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