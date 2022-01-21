Про незрозумілі дії транспортного підприємства Кривого Рогу стало відомо з оголошення про закупівлю. Тендерну документацію оприлюднили 18 січня.
Зверніть увагу Порушення на понад 500 мільйонів гривень: що виявив аудит Фонду боротьби з COVID-19
Комунальники купили гроби
Згідно з публічною інформацією, комунальне підприємство "Швидкісний трамвай" уже уклало та підписало договір з фізичною особою-підприємцем Писаренком Олександром Андрійовичем. Загальна вартість закупівлі становить 48,4 тисячі гривень.
"Швидкісний трамвай" відповідає за транспортні перевезення у Кривому Розі. Однак чомусь вирішило придбати чималу кількість похоронних приладь:
- 15 трун з оксамитовою і атласною обшивкою;
- 15 дерев'яних хрестів;
- 15 ритуальних покривал із шовку та атласу;
- 15 хусток.
Вартість домовин коливається від 2,5 до 3 тисяч гривень. Хрести й покривала обійшлися комунальникам від 250 до 400 гривень, а хустки – по 10 і 15 гривень. Доставити усі товари повинні до кінця 2022 року.
Криворізькі транспортники закупили труни з хрестами / Скриншот із тендерної документації
Не перша покупка
Аналогічну закупівлю криворізьке комунальне підприємство здійснило і 2021 року. Тоді за бюджетні кошти придбали по 17 трун, хрестів, покривал та хусток.
Під час попередньої закупівлі гроби коштували дешевше – по 1,8 тисячі гривень за штуку. Зросли й запити щодо їхньої якості: якщо раніше купували просто оббиті тканиною труни, то тепер замовили з оксамитом та атласом.
За інформацією видання "Інформатор", послуги комунальникам надасть Олександр Писаренко, який працює на ринку ритуальних послуг понад 20 років. Однак співпраця з комунальними підприємствами у нього розпочалася лише 2021 року, якраз із "Швидкісним трамваєм" у Кривому Розі.