В Днепре прогремели взрывы: туда летела ракета
- В Днепре вечером 12 марта прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
- Руководитель ОВА подтвердил атаку на Днепровский район, однако информации о возможных последствиях пока нет.
В Днепре вечером в четверг, 12 марта, прогремели взрывы. Незадолго до этого сообщали об угрозе для региона, туда летела ракета.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.
Какова причина взрыва в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепра и территориальной общины объявили около 19:52. Впоследствии угроза распространилась и для других районов региона. Ориентировочно в 20:28 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения.
Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ уточнили о цели, которая двигалась в направлении Днепра. Ориентировочно 20:33 корреспонденты Суспильного сообщили информацию о том, что в областном центре было громко после предупреждения.
В Днепре раздались звуки взрыва,
– говорится в сообщении.
В 20:47 объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения. Руководитель ОВА Александр Ганжа подтвердил атаку на Днепровский район. Никакой информации о возможных последствиях вражеского удара пока нет.
Сообщения о пострадавших также не поступали.
Какие города и регионы оказались под атакой раньше?
- Прошлой ночью Россия атаковала Украину 94 ударными беспилотниками. Более 60 воздушных целей были "Шахедами". По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили или подавили по меньшей мере 77 вражеских дронов.
- До этого россияне ударили дроном по Шостке Сумской области, атаковав районный участок полиции. Десятки правоохранители получили ранения, общее количество пострадавших в результате обстрела возросло до 40.
- Еще раньше вражеский дрон вколотил по Шевченковскому району Харькова. Цель попала по территории гражданского пищевого предприятия. Удар унес жизни двух человек, еще 7 получили ранения различной степени.