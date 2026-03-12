В Днепре прогремели взрывы: туда летела ракета

В Днепре вечером в четверг, 12 марта, прогремели взрывы. Незадолго до этого сообщали об угрозе для региона, туда летела ракета.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Какова причина взрыва в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепра и территориальной общины объявили около 19:52. Впоследствии угроза распространилась и для других районов региона. Ориентировочно в 20:28 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ уточнили о цели, которая двигалась в направлении Днепра. Ориентировочно 20:33 корреспонденты Суспильного сообщили информацию о том, что в областном центре было громко после предупреждения.

В Днепре раздались звуки взрыва,

– говорится в сообщении.

В 20:47 объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения. Руководитель ОВА Александр Ганжа подтвердил атаку на Днепровский район. Никакой информации о возможных последствиях вражеского удара пока нет.

Сообщения о пострадавших также не поступали.

