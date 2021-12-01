Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка жестко влетела в грузовик
Источник:"Днепр Оперативный"
На Полтавском шоссе в Днепровском районе утром 1 декабря произошла крайне жуткая авария. Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком.
Очевидцы сообщают, что этому водителю оторвало руку, а его машина осталась без крыши. Что касается водителя грузовика, то неизвестно, травмировался ли он в ДТП.
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Что сейчас известно
Об этом происшествии пока сообщали только СМИ, которые ссылались на собственные источники. Они написали, что столкнулись грузовик DAF и легковушка Skoda Octavia. Погибшему водителю было 42 года.
На фото с места видно, что у легкового автомобиля абсолютно разбиты все окна, оторваны крыша и багажник, а также повреждены дверцы. Часть корпуса осталась под фурой, а вот остальная часть с телом пролетела около 30 метров и остановилась на обочине.
Также на некоторых из фотографий видно, что в транспорте было оружие. В частности, пистолет и автомат с рожком для патронов. Однако сейчас правоохранители это тоже никак не комментировали.
Причины этого трагического происшествия пытаются установить следователи. Они уже прибыли на этот участок дороги между Обуховкой и селом Горяновское.
Разбитый автомобиль и оружие в его салоне / Фото сайта и телеграма "Днепр Оперативный"
Похожая авария накануне
За день до этого под Киевом произошло другое ДТП легкового и грузового автомобилей. На трассе Киев – Чоп Ford догнал фуру DAF, а затем жестко вылетел за пределы проезжей части.
Водитель грузовика не пострадал. А вот автомобиль другого водителя полностью разбился и он погиб еще до приезда скорой.