Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка жестко влетела в грузовик

На Полтавском шоссе в Днепровском районе утром 1 декабря произошла крайне жуткая авария. Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком.

Очевидцы сообщают, что этому водителю оторвало руку, а его машина осталась без крыши. Что касается водителя грузовика, то неизвестно, травмировался ли он в ДТП.

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Что сейчас известно

Об этом происшествии пока сообщали только СМИ, которые ссылались на собственные источники. Они написали, что столкнулись грузовик DAF и легковушка Skoda Octavia. Погибшему водителю было 42 года.

На фото с места видно, что у легкового автомобиля абсолютно разбиты все окна, оторваны крыша и багажник, а также повреждены дверцы. Часть корпуса осталась под фурой, а вот остальная часть с телом пролетела около 30 метров и остановилась на обочине.

Также на некоторых из фотографий видно, что в транспорте было оружие. В частности, пистолет и автомат с рожком для патронов. Однако сейчас правоохранители это тоже никак не комментировали.

Причины этого трагического происшествия пытаются установить следователи. Они уже прибыли на этот участок дороги между Обуховкой и селом Горяновское.

Разбитый автомобиль и оружие в его салоне / Фото сайта и телеграма "Днепр Оперативный"

Похожая авария накануне

За день до этого под Киевом произошло другое ДТП легкового и грузового автомобилей. На трассе Киев – Чоп Ford догнал фуру DAF, а затем жестко вылетел за пределы проезжей части.

Водитель грузовика не пострадал. А вот автомобиль другого водителя полностью разбился и он погиб еще до приезда скорой.