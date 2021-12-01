Очевидці повідомляють, що цьому керманичу відірвало руку, а його автівка залишилася без даху. Щодо водія вантажівки, то невідомо, чи він травмувався у ДТП.

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Що наразі відомо

Про цю подію наразі повідомляли тільки ЗМІ, які посилались на власні джерела. Вони написали, що зіткнулися вантажівка DAF і легковик Skoda Octavia. Водію, що загинув, було 42 роки.

На фото з місця видно, що в легкового автомобіля абсолютно розтрощені всі вікна, відірвані дах і багажник, а також понівечені дверцята. Частина корпусу залишилася під фурою, а ось решта із тілом пролетіла приблизно 30 метрів і зупинилася на узбіччі.

Також на деяких зі світлин видно, що в транспорті була зброя. Зокрема, пістолет і автомат із ріжком для патронів. Проте наразі правоохоронці це теж ніяк не коментували.

Причини цієї трагічної події намагаються встановити слідчі. Вони негайно прибули на цю ділянку дороги між Обухівкою та селом Горянівське.

Потрощений автомобіль та зброя в його салоні / Фото сайту та телеграму "Днепр Оперативный"

Схожа аварія напередодні

За день до цього під Києвом сталася інша ДТП легкового та вантажного автомобілів. На трасі Київ – Чоп Ford наздогнав фуру DAF, а потім жорстко вилетів за межі проїзної частини.

Водій вантажівки не постраждав. А ось автомобіль іншого керманича повністю розтрощився та він загинув ще до приїзду швидкої.