Вынырнул только один: в Днепре подростки провалились под лед, потому что хотели "искупаться"

В Днепре 2 подростков, которым по 17 лет, решили искупаться в реке. Двое парней сразу же провалились под лед.

Один из несовершеннолетних не смог спастись. Его же другу удалось выбраться наружу.

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Спасатели не смогли сразу найти утопленника

Происшествие случилось в областном центре на пляже острова Монастырский. Подростки провалились под лед в 30 метрах от берега.

Как только одолазам-спасателям поступила информация об инциденте, они сразу же начали поиски. Однако им так и не удалось найти тело непосредственно в день инцидента, хоть они и обследовали 400 квадратных метров подводной акватории.

Чтобы выбраться из-под льда , следует двигаться по льду на животе, если удается – выбираться по течению. Если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину. Также не стоит пытаться подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед.

Уже на следующий день, 30 января, водолазы повторно провели поиски. На этот раз они обследовали уже 2500 квадратных метров и нашли тело подростка. Оно было на глубине 6 метров в 50 метрах от берега.

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Как спастись из-под льда: узнайте в видео 24 канала