Ждал, пока пропустят: в Днепре автомобиль сбил мужчину на переходе – видео момента ДТП

На пешеходном переходе в Днепре авто наехало на мужчину. Местный житель ждал, пока его пропустят на дороге.

Инцидент произошел 15 января вечером на перекрестке в Днепре. Однако видео с места происшествия обнародовали лишь 17 января.

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Днепрянина сбили на переходе

Как видно из видеоролика, пожилой мужчина переходил дорогу на зебре. В этот момент по перекрестку двигались автомобили, которые не хотели пропустить пешехода.

Днепрянин преодолел половину пути и остановился. Мужчина ждал, чтобы его пропустили машины, которые двигались по правой полосе.

Пешеход простоял на переходе несколько секунд. Внезапно сзади к нему подъехал автомобиль, который не затормозил, а наоборот – врезался в жителя Днепра.

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Удар был довольно сильный, поэтому пострадавшего отбросило на метр от авто. Он так и остался лежать на асфальте.

Сейчас состояние мужчины неизвестно. Журналистка 24 канала обратилась за комментарием по ситуации в полицию Днепропетровской области.

Смертельное ДТП в Харькове

Недавно в Харькове на кольцевой дороге произошла жуткая автокатастрофа. В результате столкновения легкового автомобиля и такси погибли 3 человека.

Известно, что водитель KIA Optima выехал на встречную полосу движения, где и врезался в машину службы такси лоб в лоб. В этот момент таксист вез свою жену и двух малолетних детей.



Смертельное ДТП на окружной Харькова / Фото ГСЧС

На месте скончались оба водителя и женщина. Детей с многочисленными травмами доставили в местную больницу и прооперировали.

У осиротевших малышей остались две бабушки, которые планируют оформить над ними опеку. Город пообещал покрыть больничные расходы, а служба такси, где работал их отец – на похороны. Неравнодушные также собрали немалую сумму в поддержку семьи пострадавших.

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Впоследствии выяснилось, что виновник ДТП в Харькове неоднократно нарушал правила дорожного движения. В прошлом году его несколько раз ловили нетрезвым за рулем.

Текст публикации в телеграмме MagnoliaTV:

"Ждал на зебре пока его пропустят и попал под колеса, момент аварии в Днепре".