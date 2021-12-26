Житель Днепра угрожал дистанционно взорвать Раду

В Днепре правоохранители задержали 49-летнего мужчину. Он сообщил, что заложил взрывчатку в украинском парламенте и может взорвать ее дистанционно.

Телефонный звонок с сообщением о заминировании в полиции получили 25 декабря около 14:00. Псевдоминера сразу вычислили правоохранители Днепровского райуправления полиции.

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Сообщил о заминировании Рады 49-летний днепрянин

Они определили, что звонил 49-летний днепрянин. Для этого он воспользовался собственным мобильным телефоном.

Убегать или скрываться от правоохранителей "фейковый минер" был не намерен, в руки полиции он попал прямо в своем доме. Нарушителю вручили уведомление о подозрении.

Мужчине уже сообщили о подозрении

Мужчине инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Если днепрянина признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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Коротко о последних проделках псевдоминеров в Украине:

16 декабря в Киеве сообщили о заминировании жилого дома.

В Днепре за день до этого "шутники" минировали школу. Более того, это произошло 3 или 4 раза подряд. Учителей и детей пришлось эвакуировать.

Искали взрывчатку и в нескольких школах Харькова.

А в начале декабря пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников нескольких ТРЦ в столице из-за сообщения о заминировании.

Смотрите видео о том, как в Верховной Раде произошел пожар:

Текст публикации полиции Днепропетровской области:

За ложное сообщение о минировании Верховной Рады Украины полицейские задержали жителя Днепра

49-летний мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции сразу установили, что ложное сообщение о заминировании оставил 49-летний житель Днепра.