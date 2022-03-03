Щоб боротися з фейками Росії: у Дніпрі створили інформаційний телеграм-канал

Росія продовжує розповсюджувати фейки про Україну. Аби боротися з дезінформацією, у Дніпрі створили інформаційний канал у телеграмі та вайбері.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив у мережі, що ворог розповсюджує паніку та поширює дезінформацію.

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Дніпро боротиметься з фейками Росії

З метою офіційного інформування населення у нашому місті створено канал "Стоп фейк Дніпро",

– зазначив Філатов.

Він уточнив, що канал працює у вайбері та телеграмі. На ньому офіційні представники влади спростовуватимуть фейки та неправдиві новини. Вони також оприлюднюватимуть офіційну інформацію.

Ворог боїться правди

У Росії постійно перекручують інформацію та відверто брешуть про все, зокрема й війну з Україною. Напередодні у державі-агресорці заблокували українські офіційні сайти та ЗМІ, зокрема й 24 канал.

Та цинізм Росії не має меж – за правду про війну там вже готові навіть розстрілювати.

Не дамо ворогу перемогти – розповсюджуймо правду всіма можливими шляхами!

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