Стрілянина в Дніпрі: односельці розповіли, якою людиною був Артем Рябчук

Нацгвардієць розстріляв 10 людей на заводі в Дніпрі. Односельці стрільця шоковані та переконують, що до цього він був дуже порядним.

Солдат Артемій Рябчук родом із села Броска на Одещині. За словами місцевих жителів, його родина переїхала туди ще до розпаду СРСР з Ізмаїла.

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Що кажуть про стрільця з Дніпра

За словами старости села Броска Світлани Москвич, мати Рябчука була віруюча, відвідувала церкву євангельських християн-баптистів. Батько отримав інвалідність після аварії, помер 2018 року.



Солдата називають хорошою людиною, з віруючої родини / Фото Нацполіції

Про хлопця в рідних краях говорять лише хороше. Кажуть, що добре себе зарекомендував під час навчання у школі та технікумі.

Артемій Рябчук вів здоровий спосіб життя, не зловживав сигаретами й алкоголем.

Він був дуже порядною людиною, справедливим. Так його виховали батьки,

– зауважила Світлана Москвич.

Відтак, односельці були шоковані тим, що молодик влаштував стрілянину в Дніпрі. Від його рук загинуло 4 нацгвардійців і цивільна жінка, працівниця заводу. Ще 5 людей потрапили до лікарні з пораненнями.

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Можливі причини трагедії

Голова села уточнила, що з армії Артем Рябчук повернувся 3 місяці тому. Вона припустила, що на службі могла статися якась несправедливість, що й призвела до трагічних подій.

Якщо Артемій бачив, що людину ображали, то міг заступитися,

– підкреслила Світлана Москвич.

Жінка не виключає, що на хлопця чинили моральний тиск його колеги. Мовляв, він узявся за зброю, щоб привернути до себе увагу.

Раніше молодик підробляв на фермі. Ексроботодавці не ймуть віри в те, що відбулося.

Односельці зазначили, що Рябчук відчував відповідальність за маму, особливо не розважався. Сам пішов до армії, щоб заробляти гроші й утримувати сім'ю.

Корінь зла треба шукати там, де він служив,

– резюмувала староста села.

Нацгвардієць влаштував стрілянину в Дніпрі

Надзвичайна подія сталася 27 січня вночі на території заводу "Південмаш", яку патрулювали нацгвардійці.

У приміщенні перебувало 22 солдати, яким почали видавати зброю. Коли Артемій Рябчук отримав свій АК-47 і патрони, відкрив вогонь.

Він застрелив на місці 5 людей, ще 5 вижили з серйозними пораненнями.

Після вчиненого, 20-річний стрілець зловив попутку й втік з місця події.

За кілька годин правоохоронці його затримали на околиці Дніпра, він нібито сам здався поліції та не чинив спротиву.

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