Рішення про це ухвалили в міськраді Дніпра ще 27 січня. Але тільки наступного дня повідомили, що мер міста Борис Філатов підписав відповідне розпорядження.

Зауважте Життя обірвалось у 21 рік: що відомо про жертв розстрілу на "Південмаші"

Що передбачає траур в місті

Для вшанування пам’яті загиблих внаслідок трагедії наказали зробити лише кілька простих дій. А саме:

  • У дні жалоби приспустити Державний Прапор України на будівлях – Дніпровської міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради.
  • Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності на території міста Дніпра вивісити на будівлях прапори України з чорними стрічками.
  • Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради забезпечити висвітлення інформації про дні трауру у ЗМІ.


Розпорядження міського голови Бориса Філатова / Фото Дніпровської міськради

Головне про трагедію на "Південмаші"

ДБР провело брифінг щодо цієї трагедії: дивіться відео