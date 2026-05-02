На Дніпропетровщині бійці "Вовків Да Вінчі" побили й викрали чоловіка: батальйон уже відреагував

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині сталася стрілянина та викрадення чоловіка, до яких можуть бути причетні військові. Поліція відкрила кримінальні провадження та розслідує обставини інциденту.

Батальйон "Вовки Да Вінчі" вже відреагував на ситуацію, визнавши неприйнятність дій своїх бійців і пообіцявши відповідальність.

Що відомо про інцидент?

У ніч на 1 травня близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля магазину в місті Шахтарське Синельниківського району.

За попередніми даними, троє чоловіків приїхали до торгівельного закладу автомобілем і намагалися потрапити всередину. У цей момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Між ними та прибулими виник конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Після цього нападники силоміць посадили 20-річного чоловіка до автомобіля та відкрили вогонь з автоматичної зброї у бік будівлі. Внаслідок стрілянини було пошкоджено фасад магазину та сталося загоряння.

Після скоєння злочину зловмисники зникли з місця події. Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження потерпілого – його знайшли у непритомному стані. Чоловіка госпіталізували, йому надається медична допомога.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за статтями про хуліганство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи.

Якою була реакція батальйону?

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту можуть бути причетні їхні бійці, та виступили з публічним зверненням до громади. У підрозділі наголосили, що подібна поведінка є неприйнятною та суперечить цінностям українського військового.

Нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового,

– заявили там.

Військові підкреслили особливе значення Шахтарського як міста, що живе поруч із війною та підтримує армію, тому інцидент викликав особливий резонанс і всередині підрозділу. У батальйоні повідомили, що вже проводять внутрішнє розслідування та співпрацюють із правоохоронцями. Всі причетні до події мають понести покарання.

У підрозділі заявили, що не перекладатимуть відповідальність лише на окремих осіб.

"Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ", – зазначили військові.

Як форму вибачення та відновлення довіри бійці разом з офіцерами планують долучитися до допомоги громаді Шахтарського. Йдеться про виконання робіт на користь міста: від прибирання до ремонтних і соціальних ініціатив. Мешканців закликали самостійно визначити, яку саме допомогу батальйон має надати. Усі пропозиції обіцяють оприлюднити, а рішення – реалізувати.

"Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але можемо чесно визнати помилку, зробити висновки та відповісти перед громадою не словами, а діями", – заявили у батальйоні.

Що відомо про "Вовків Да Вінчі"?

Батальйон "Вовки Да Вінчі" – один із відомих добровольчих підрозділів, який бере участь у бойових діях ще з початку російсько-української війни. Він сформувався як частина добровольчого руху та згодом був інтегрований у структури Сил оборони України.

Підрозділ названий на честь свого засновника Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", який загинув у боях у 2023 році та став Героєм України. Батальйон брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Донеччині та Харківщині.

Його бійці відомі активним використанням сучасних тактик і взаємодією з безпілотними підрозділами. "Вовки Да Вінчі" неодноразово отримували відзнаки за ефективність у боях та внесок в оборону країни. Підрозділ також активно співпрацює з волонтерами та громадянським суспільством, отримуючи підтримку у вигляді техніки та спорядження.