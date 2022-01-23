Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного "мінера" з Кривого Рогу
Джерело:Hromadske
У Кривому Розі суд відпустив під нічний домашній арешт 18-річного студента Владислава Кокушкова. Хлопця підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування місцевого коледжу.
Прокурори просили взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у 49 тисяч гривень.
До речі Попри хвилю "мінувань", у Кривому Розі відновлюють очне навчання в школах
У чому підозрюють хлопця
Працівники Служби безпеки України затримали хлопця 20 січня. Він нібито "замовив мінування" коледжу в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, який підконтрольний російським спецслужбам.
Анонімний лист про мінування надіслали 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу. Автор назвався "російським терористом". Аби "теракту" не сталось, вимагав 250 тисяч гривень. Правоохоронці все перевірили, але жодної потенційної вибухівки у закладі не знайшли.
Під час перевірки і вийшли на ймовірного підозрюваного – Кокушкова. В його телефоні було листування з адміністратором чату.
Що загрожує Кокушкову
Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 8 років в'язниці. Прокурор у справі Дмитро Троцик просив взяти підозрюваного під варту, бо нібито є ризики втечі та ймовірність тиску на співучасників.
Троцик зауважив, що гаджети хлопця вилучили. Однак додав, що існує можливість дистанційного видалення інформації або її зміни».
Рішення суду про домашній арешт прокурор збирається оскаржувати.
Що каже сам підозрюваний
Перед оголошенням рішення суду Кокушков сказав журналістам, що він не терорист. У суді він переконував, що його буцімто підбурили до цього, а потім видалили частину повідомлень. Він запевняв, мовляв, думав, що все це жарт.
Адвокат хлопця Володимир Кірлаш наголошував, що ситуація трапилась через відсутність життєвого досвіду, оскільки підозрюваному тільки виповнилося 18 років.
Фейкові мінування на Дніпропетровщині
- 13 січня у Кривому Розі поліцейські перевіряли наявність вибухівки в кількох торгових центрах міста. Про "мінування" повідомили "воїни Аллаха".
- 19 січня СБУ повідомили, що всі школи Кривого Рогу нібито можуть зірватися. Відправник представився шпигуном російської розвідки та просив 20 тисяч гривень.
- 20 січня до поліції Дніпропетровщини надійшло одразу кілька звернень про закладену вибухівку. Небезпека начебто була у криворізькому коледжі та школах Дніпра.