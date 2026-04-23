У неї не було шансів: чоловік розповів про загибель 23-річної дружини внаслідок удару по Дніпру

У ніч на 23 квітня російські війська цинічно вдарили по Дніпру дронами-камікадзе. Внаслідок влучання в багатоповерхівку загинули троє людей, серед них – 23-річна Карина, яка з чоловіком мешкала на восьмому поверсі.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Що відбувалося на місці удару?

Як розповів чоловік загиблої Олександр, спочатку удар припав у сьомий поверх, після чого стався обвал, а згодом був ще один удар. Приблизно через 15 – 20 хвилин спалахнула пожежа, яка знищила кілька поверхів — із шостого по десятий.

Я був на восьмому. Обвалилася відлога. Я виліз на лоджію, потім на спутникову антенну, а потім виліз між двома під'їздами в розстінок і бовтався, доки мене не сняли до ДСНСника. Хвилин 20 чекав босоніж і в халаті, в якому спав. Я там теж мав загинути,

– сказав чоловік.

За його словами, у Карини не було шансів врятуватися.

Олександр пояснив, що в момент удару вона перебувала на поверсі з боку влучання дрона, тоді як він був з іншого боку будівлі. Чоловік додав, що саме ця частина будинку зазнала прямого ураження, внаслідок чого жінка загинула.

Удар зачепив тільки її. Там без шансів. І у мене було б без шансів, якби він залетів з тієї сторони дому. Я не знаю, як я вижив,

– сказав Олександр.

Що відомо про удар по Дніпру?