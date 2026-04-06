Ворог "накрив" FPV-дронами та артилерією Нікополь: поранено дитину, пошкоджено житлові будинки

Окупанти не припиняють терор Нікополя на Дніпропетровщині. Місто перебуває під постійними ударами FPV-дронів та артилерії.

6 квітня російські військові атакували Нікополь FPV-дронами. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки обстрілу Нікополя?

Внаслідок ударів у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка.

Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка – "важка". 33-річна – у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.

О 14:29 стало відомо, що ворог знову атакував Нікополь, але артилерією. Внаслідок обстрілу постраждало ще троє людей. Двоє чоловіків віком 66 та 72 роки наразі на амбулаторному лікуванні, тоді як 1,5-річна дівчинка отримала травми середньої тяжкості, тож наразі госпіталізована до медзакладу у Дніпрі.

Крім того, пошкоджено декілька приватних та багатоквартирних житлових будинків.



Наслідки атаки на Нікополь / Фото Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, що Нікополь потерпає від постійних атак російських дронів. Місто розташоване за лічені кілометри від лінії фронту.

Так, вранці 5 квітня російський FPV-дрон атакував автомобіль на одній із жвавих вулиць Нікополя. 61-річний водій загинув на місці, його 60-річна дружина отримала тяжкі поранення і перебуває в лікарні. Після удару авто врізалося в дерево та було сильно пошкоджене.

4 квітня окупанти атакували ринок у Нікополі FPV-дронами. Унаслідок удару загинули 5 людей – троє жінок і двоє чоловіків. Ще 27 осіб поранені, серед них 14-річна дівчинка у тяжкому стані. Також важкі поранення мають чоловіки 28 та 72 років. Після влучань виникла пожежа, пошкоджено магазини та торговельні павільйони.

До слова, у Нікополі росіяни розкидали листівки з погрозами та провокаційними текстами, зокрема, погрожуючи новим наступом.

