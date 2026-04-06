Ворог "накрив" FPV-дронами та артилерією Нікополь: поранено дитину, пошкоджено житлові будинки
- 6 квітня російські військові атакували Нікополь FPV-дронами, пошкоджено багатоповерхівку та аптеку, постраждали четверо жінок, двох госпіталізували.
- О 14:29 ворог знову атакував артилерією, постраждало ще троє людей, зокрема 1,5-річна дівчинка, пошкоджено декілька житлових будинків.
Окупанти не припиняють терор Нікополя на Дніпропетровщині. Місто перебуває під постійними ударами FPV-дронів та артилерії.
6 квітня російські військові атакували Нікополь FPV-дронами. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки обстрілу Нікополя?
Внаслідок ударів у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка.
Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка – "важка". 33-річна – у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.
О 14:29 стало відомо, що ворог знову атакував Нікополь, але артилерією. Внаслідок обстрілу постраждало ще троє людей. Двоє чоловіків віком 66 та 72 роки наразі на амбулаторному лікуванні, тоді як 1,5-річна дівчинка отримала травми середньої тяжкості, тож наразі госпіталізована до медзакладу у Дніпрі.
Крім того, пошкоджено декілька приватних та багатоквартирних житлових будинків.
Наслідки атаки на Нікополь / Фото Дніпропетровська ОВА
Нагадаємо, що Нікополь потерпає від постійних атак російських дронів. Місто розташоване за лічені кілометри від лінії фронту.
Так, вранці 5 квітня російський FPV-дрон атакував автомобіль на одній із жвавих вулиць Нікополя. 61-річний водій загинув на місці, його 60-річна дружина отримала тяжкі поранення і перебуває в лікарні. Після удару авто врізалося в дерево та було сильно пошкоджене.
4 квітня окупанти атакували ринок у Нікополі FPV-дронами. Унаслідок удару загинули 5 людей – троє жінок і двоє чоловіків. Ще 27 осіб поранені, серед них 14-річна дівчинка у тяжкому стані. Також важкі поранення мають чоловіки 28 та 72 років. Після влучань виникла пожежа, пошкоджено магазини та торговельні павільйони.
До слова, у Нікополі росіяни розкидали листівки з погрозами та провокаційними текстами, зокрема, погрожуючи новим наступом.
Що відомо про останні удари Росії по Україні?
Уночі 6 квітня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Пошкодили житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію. Тисячі сімей залишилися без світла. Відомо, що троє людей загинули, зокрема 2-річна дівчинка.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Було знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.
За минулий тиждень Росія здійснила понад 2 800 атак дронами, майже 1 350 керованими авіабомбами та понад 40 ракетами різних типів.