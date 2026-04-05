Про це пише NDR.

Дивіться також У Нью-Йорку посеред білого дня застрелили 7-місячне немовля

Що відомо про трагедію у Німеччині?

Зазначається, що після 11:00 близько 50 людей з сусіднього житлового будинку пішли шукати пасхальні яйця у лісі.

Довідково. Пошук великодніх яєць – це популярна великодня гра, під час якої діти розшукують заховані великодні яйця. У деяких німецьких регіонах яйця було заведено ховати в важкодоступних місцях, наприклад у заростях або чагарниках.

Раптом на місці гри впало 30-метрове дерево. У пастці під деревом опинилося 4 людини.

Поліція повідомила, що жертвами стали 21-річна жінка, її 10-місячна донька та 16-річна дівчина. Дитину намагалися врятувати лікарі, відправивши її до лікарні гелікоптером, але марно. Її мама та неповнолітня дівчина загинули на місці.

Ще одна 18-річна дівчина отримала серйозні травми, але зараз її життю нічого не загрожує.

Кілька інших людей отримали легкі травми.

Причиною падіння, ймовірно, стали сильні пориви вітру. Але розслідування триває. Залишається незрозумілим, чи було дерево вже гнилим і чи були якісь попереджувальні знаки у лісі.

