Муляжі боєприпасів привезли представники ТЦК, – директорка ліцею Дніпра, де пролунав вибух

В одному із ліцеїв Дніпра 23 лютого під час демонстрації боєприпасів пролунав вибух. Як виявилося, муляжі у навчальний заклад привезли військовослужбовці ТЦК.

Про це розповіла директорка ліцею Суспільному.

Що відомо про вибух у ліцеї Дніпра?

Директорка розповіла, що представники ТЦК разом з викладачами проводять заняття з предмета "Захист України". Тож вони й привезли муляжі.

Під час заняття якраз пролунала повітряна тривога. Діти з викладачами спустилися в укриття.

Там продовжили практичні відпрацювання, під час яких відбувалася демонстрація муляжу гранати.

Раптом пролунав вибух, після чого сталося задимлення.

Дітей перевели на іншу локацію, відкрили двері, щоб ліквідувати задимлення,

– зазначила директорка.

Поліція зазначала, що унаслідок інциденту постраждали 2 дитини.

Водночас директорка повідомила, що лише одна учениця дістала забій ноги під час евакуації та звернулася за лікарів.

Наразі у цій справі триває службове розслідування.

Що кажуть батьки?