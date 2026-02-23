Укр Рус
23 лютого, 18:19
Муляжі боєприпасів привезли представники ТЦК, – директорка ліцею Дніпра, де пролунав вибух

Софія Рожик
Основні тези
  • У ліцеї Дніпра під час демонстрації муляжів боєприпасів, привезених військовослужбовцями ТЦК, пролунав вибух, що спричинило задимлення.
  • Унаслідок інциденту постраждали 2 дитини, але директорка зазначила, що лише одна учениця дістала забій ноги; триває службове розслідування.

В одному із ліцеїв Дніпра 23 лютого під час демонстрації боєприпасів пролунав вибух. Як виявилося, муляжі у навчальний заклад привезли військовослужбовці ТЦК.

Про це розповіла директорка ліцею Суспільному.

Що відомо про вибух у ліцеї Дніпра?

Директорка розповіла, що представники ТЦК разом з викладачами проводять заняття з предмета "Захист України". Тож вони й привезли муляжі.

Під час заняття якраз пролунала повітряна тривога. Діти з викладачами спустилися в укриття. 

Там продовжили практичні відпрацювання, під час яких відбувалася демонстрація муляжу гранати. 

Раптом пролунав вибух, після чого сталося задимлення. 

Дітей перевели на іншу локацію, відкрили двері, щоб ліквідувати задимлення,
– зазначила директорка.

Поліція зазначала, що унаслідок інциденту постраждали 2 дитини.

Водночас директорка повідомила, що лише одна учениця дістала забій ноги під час евакуації та звернулася за лікарів. 

Наразі у цій справі триває службове розслідування.

Що кажуть батьки?

  • Мама 13-річного учня ліцею Анна розповіла, що діти спочатку думали, що це був "приліт", адже якраз лунала тривога. У приміщенні обсипалася штукатурка.

  • За словами жінки, у багатьох дітей після вибуху з'явився біль у вухах, через що їх забрали до медзакладу. Її син перебував за двома стінами від епіцентру вибуху, тож травм не зазнав.

  • Наразі батьки намагаються з'ясувати, у якому форматі відбуватимуться заняття 24 лютого.