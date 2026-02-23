Про це розповіла директорка ліцею Суспільному.
Дивіться також Моторошна трагедія у Нікополі: мачуха забила до смерті 10-річну дівчинку
Що відомо про вибух у ліцеї Дніпра?
Директорка розповіла, що представники ТЦК разом з викладачами проводять заняття з предмета "Захист України". Тож вони й привезли муляжі.
Під час заняття якраз пролунала повітряна тривога. Діти з викладачами спустилися в укриття.
Там продовжили практичні відпрацювання, під час яких відбувалася демонстрація муляжу гранати.
Раптом пролунав вибух, після чого сталося задимлення.
Дітей перевели на іншу локацію, відкрили двері, щоб ліквідувати задимлення,
– зазначила директорка.
Поліція зазначала, що унаслідок інциденту постраждали 2 дитини.
Водночас директорка повідомила, що лише одна учениця дістала забій ноги під час евакуації та звернулася за лікарів.
Наразі у цій справі триває службове розслідування.
Що кажуть батьки?
Мама 13-річного учня ліцею Анна розповіла, що діти спочатку думали, що це був "приліт", адже якраз лунала тривога. У приміщенні обсипалася штукатурка.
За словами жінки, у багатьох дітей після вибуху з'явився біль у вухах, через що їх забрали до медзакладу. Її син перебував за двома стінами від епіцентру вибуху, тож травм не зазнав.
Наразі батьки намагаються з'ясувати, у якому форматі відбуватимуться заняття 24 лютого.