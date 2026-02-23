Об этом рассказала директор лицея Общественному.
Смотрите также Жуткая трагедия в Никополе: мачеха забила до смерти 10-летнюю девочку
Что известно о взрыве в лицее Днепра?
Директор рассказала, что представители ТЦК вместе с преподавателями проводят занятия по предмету "Защита Украины". Поэтому они и привезли муляжи.
Во время занятия как раз прозвучала воздушная тревога. Дети с преподавателями спустились в укрытие.
Там продолжили практические отработки, во время которых происходила демонстрация муляжа гранаты.
Вдруг раздался взрыв, после чего произошло задымление.
Детей перевели на другую локацию, открыли двери, чтобы ликвидировать задымление,
– отметила директор.
Полиция отмечала, что в результате инцидента пострадали 2 ребенка.
В то же время директор сообщила, что только одна ученица получила ушиб ноги во время эвакуации и обратилась к врачам.
Сейчас по этому делу продолжается служебное расследование.
Что говорят родители?
Мама 13-летнего ученика лицея Анна рассказала, что дети сначала думали, что это был "прилет", ведь как раз звучала тревога. В помещении осыпалась штукатурка.
По словам женщины, у многих детей после взрыва появилась боль в ушах, из-за чего их забрали в медучреждение. Ее сын находился за двумя стенами от эпицентра взрыва, поэтому травм не получил.
Сейчас родители пытаются выяснить, в каком формате будут проходить занятия 24 февраля.