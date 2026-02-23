Об этом рассказала директор лицея Общественному.

Что известно о взрыве в лицее Днепра?

Директор рассказала, что представители ТЦК вместе с преподавателями проводят занятия по предмету "Защита Украины". Поэтому они и привезли муляжи.

Во время занятия как раз прозвучала воздушная тревога. Дети с преподавателями спустились в укрытие.

Там продолжили практические отработки, во время которых происходила демонстрация муляжа гранаты.

Вдруг раздался взрыв, после чего произошло задымление.

Детей перевели на другую локацию, открыли двери, чтобы ликвидировать задымление,

– отметила директор.

Полиция отмечала, что в результате инцидента пострадали 2 ребенка.

В то же время директор сообщила, что только одна ученица получила ушиб ноги во время эвакуации и обратилась к врачам.

Сейчас по этому делу продолжается служебное расследование.

Что говорят родители?