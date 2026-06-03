Росія продовжує тероризувати Україну. Вибух пролунав у Дніпрі вдень 3 червня.

Про це повідомляє Суспільне.

Дивіться також "Шахеди" б'ють по Україні, ворог атакував АЗС на Запоріжжі: куди зараз летять БпЛА

Що відомо про вибух у Дніпрі?

О 15:35 моніторингові канали попереджали про ракету на Дніпро.

Загроза застосування балістичного озброєння,

– також писали у Повітряних силах.

Попередньо, ціль могла летіти із російського Таганрогу.

Уже за 15:37 місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Дніпрі.

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Ворог завдав удару по Дніпровському району. Інформація про постраждалих уточнюється,

– повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Останні атаки на Україну

Вранці 3 червня ворог атакував Харків безпілотниками. На жаль, є загибла та 6 постраждалих. Також під прицілом було село Рокитне на Харківщині. Там, за попередньою інформацією, загинуло 2 людини, ще 3 зазнали поранень.

Росіяни також вгатили дронами по Одещині. Вони розтрощили вантажівку та приміщення. Двоє чоловіків отримали травми.

У Сарнах на Рівненщині теж лунали вибухи. Місцеві спільноти писали, що на місці падіння в місті нібито здіймався дим.