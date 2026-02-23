Вибух в райвідділку поліції Дніпра: поліція розповіла деталі

В Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра ввечері 23 лютого пролунав вибух. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проте є руйнування.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області та Міністерство внутрішніх справ України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Що кажуть у поліції про вибух у райвідділку?

За даними поліції, вибух стався орієнтовно о 20:30 в адміністративній будівлі поліції. Постраждалих внаслідок цього немає, проте вибуховою хвилею було пошкоджено вікна приміщення, меблі, а також комп'ютерну техніку.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею. Правоохоронці наголосили, що наразі працюють на місці, триває встановлення всіх обставин інциденту.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2,

– ідеться у повідомленні.