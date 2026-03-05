Ворог масовано атакував Кривий Ріг: що відомо про наслідки

У ніч на 5 березня окупанти завдали удару по Дніпропетровській області. Під масовану атаку потрапив Кривий Ріг.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про нічну атаку?

Дніпропетровська область зазначала масованої атаки з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів виникли пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури.

У Кривому Розі зафіксовано понівечення інфраструктури. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що на місця були направлені всі оперативні служби. Станом на 7 ранку пожежі було ліквідовано, триває ліквідація інших наслідків. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок та будинки приватного сектору, обстеження продовжується.

Під атакою були й інші міста області. У місті Верхівцеве Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранення дістали двоє чоловіків віком 38 та 45 років. Медики надали їм допомогу, лікування вони проходитимуть амбулаторно.

У Синельниківському районі під удар потрапила Покровська громада. Там зайнявся зруйнований приватний будинок, ще два житлові будинки та пожежна частина зазнали пошкоджень.

Також обстріли зафіксували у Нікопольському районі. Під вогнем опинилися райцентр і Покровська громада. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

Що відомо про останні обстріли українських міст?

4 березня російські ударні безпілотники "Шахед" атакували Миколаїв, пошкодивши об'єкт транспортної інфраструктури та поранивши одну людину. Ввечері 3 березня російський дрон намагався атакувати пасажирський потяг Дніпро – Ковель, але завдяки оперативним діям залізничників влучив за кілька метрів від локомотива.