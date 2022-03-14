Всі станції метрополітену в Дніпрі підходять для укриття людей під час авіанебезпеки

Метрополітен у Дніпрі може витримати авіаудар. Тому під час небезпеки жителі міста можуть використовувати його для укриття.

Підходять для захисту майже усі станції. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Ігор Маковцев.

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За його словами, 600 – 800 осіб щодня перебувають у метро. Однак коли оголошують повітряну тривогу, кількість людей, які ховаються від небезпеки, збільшується в рази.

Несучі конструкції усій станцій здатні витримати авіаудар,

– наголосив Маковцев.

Яка ситуація у Дніпрі

Над Дніпром 12 березня системи ППО збили ворожу крилату ракету. Уламки від неї впали на одне із підприємств і спричинили пожежу.

Наразі ситуація в області – спокійна, хоча упродовж ночі з 13 на 14 березня кілька разів була загроза атаки з повітря.

Зауважимо, що у Дніпрі внаслідок авіаудару 11 березня на пішохідному виході станції Металургів вибило шибки. Тому він наразі не працює. Однак іншими пішохідними виходами можна користуватися.