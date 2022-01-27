Цивільній вистрілив в голову, бо не випускала з заводу: з'явились перші хвилини допиту Рябчука

У мережі оприлюднили кадри допиту солдата НГУ Артемія Рябчука. Вранці 27 січня він розстріляв 5 людей і ще 5 поранив

На відео підозрюваний розповів про моторошну бійню та про те, як йому вдалося втекти з території "Південмаша". Крім того, Рябчук пояснив, чому вирішив здатися поліції.

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Розповідав про все з посмішкою

Під час допиту Рябчук почувався самопвпевненим і навіть посміхався. Про скоєне він розповідав спокійно і не виглядав схвильованим.

За словами солдата, він був у складі тривожної групи і мав доступ до ящика зі зброєю та набоїв до неї.

"Я заряджаю перший магазин і стріляю по тим двом, що перебувають у кімнаті зберігання зброї", – пригадав Рябчук.

Першими убитими були начальник варти та його помічник. Після цього Рябчук вбив ще двох воїнів – строковика та контрактника. За його словами, ще одному строковику старшого призиву вдалося втекти і врятуватися.

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Жінку вбив за непокору

Також Рябчук додав, що знав про те, що опертаторка охорони звязується з частиною кожні 30 хвилин для докладання обстановки. Аби не дати їй цього зробити, він відкрив по дівчині вогонь. Після цього він забрав з відкритого сейфу усі ріжки, які зміг закинути в ранець. Його наступною і останньою жертвою стала жінка на контрольно-пропускному пункті.

Жінка мене не випускала. Я їй сказав: "Відкрийте, треба терміново вийти". "Не можу, не можу, не можу". Я вистрілив їй в голову. Після цього я відчинив одну з дверей виходу і почав гатити по замку,

– холоднокровно зізнався. затриманий.

Розкрив план втечі

Вибити замок у зловмисника не вийшло, тому він почав шукати місце, через яке можна втекти на території заводу. Зрештою Рябчук знайшов лазівку, через яку було легко перестрибнути. Він перерізав дріт і зрештою опинився у місті.

Через якийсь час солдат вийшов на трасу, спіймав попутку і поросив жінку-водійку підкинути його до лівого берега Дніпра.

Потім він будував свій маршрут навмання і зайшов у закинуту будівлю, де залишив 10 ріжків до автомату.

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Текст публікації "Свої | Кривий Ріг":

Ексклюзив: перші хвилини після затримання дніпровського стрільця. Строковик Артемій Рябчук розповідає, як розстрілював товаришів по службі та працівників "Південмашу". Про шлях втечі зі стратегічного об'єкту та рішення здатися.