Були спроби атак: Україна працює над отримання ППО для захисту Дністровської ГЕС

Через посилену загрозу обстрілів з боку росіян Україна активно працює над захистом стратегічних об'єктів, зокрема Дністровської ГЕС. Київ веде перемовини з партнерами щодо систем ППО.

На Конгресі місцевих та регіональних рад у Чернівцях міністр енергетики Герман Галущенко наголосив на важливості захисту Дністровської ГЕС від можливих атак російських військ. Він зазначив, що уряд веде переговори з міжнародними партнерами щодо надання необхідних засобів протиповітряної оборони.

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Росія цілиться на енергоінфраструктуру

За словами Галущенка, захист Дністровської ГЕС – це питання національної безпеки, адже в разі її пошкодження наслідки відчують не лише українці, а й сусідні країни. Міністр також додав, що спроби ворожих обстрілів станції вже були, що свідчить про її важливість як цілі для агресора.

Це важливо. Якщо щось станеться з цим об'єктом, це вплине не тільки на Україну. Сподіваюся, західні партнери погодяться надати необхідні засоби ППО. Консультації тривають. Спроби вдарити [по станції] повторювалися декілька разів. Це означає, що ціль у ворога є,

– заявив посадовець.

Конгрес місцевих та регіональних рад, де прозвучали ця заява, є важливим форумом для обговорення стратегій розвитку та захисту місцевого самоврядування в Україні. Його роль у координації зусиль на всіх рівнях влади є вагомою для ефективного протистояння викликам, які постають перед країною в умовах війни.

Президент Володимир Зеленський також порушував питання захисту інфраструктури від російських обстрілів під час зустрічі з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, обговоривши можливість посилення української ППО.

Водночас Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента, висловив оптимізм щодо майбутньої підтримки з боку НАТО та окремих країн-членів. З його слів зрозуміло, що слід сподіватися на позитивні результати у найближчому майбутньому щодо домовленостей партнерів.

Марк Рютте говорив з прем'єркою Данії, прем'єром Чехії, Генсеком НАТО, і ця розмова була спрямована якраз на додаткові системи Patriot і ракети для них – для Харкова, Одеси та інших міст України. Ми говорили про це детально, не можу розкривати всі деталі бесіди, але чим більше буде таких розмов лідерів на своєму рівні, я впевнений, що дуже скоро матимемо позитивні результати,

– сказав Жовква.

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Загалом захист критичної інфраструктури від агресії є одним із пріоритетів українського уряду, що зрозуміло, зокрема, зі заяв прем'єра Шмигаля. Співпраця з міжнародними партнерами та залучення додаткових ресурсів для ППО є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та забезпеченні безпеки.

Крім того, згадаємо, що 22 березня 2024 року російські окупанти обстріляли Дніпровську ГЕС, внаслідок чого дамба зазнала пошкодження, але, на щастя, не була зруйнована. Цей інцидент підтверджує: Росія робитиме усе, аби знищити українську енергетику, чого б це не вартувало.