Были попытки атак: Украина работает над получением ПВО для защиты Днестровской ГЭС

Из-за усиленной угрозы обстрелов со стороны россиян Украина активно работает над защитой стратегических объектов, в частности, Днестровской ГЭС. Киев ведет переговоры с партнерами по системам ПВО.

На Конгрессе местных и региональных советов в Черновцах министр энергетики Герман Галущенко отметил важность защиты Днестровской ГЭС от возможных атак российских войск. Он отметил, что правительство ведет переговоры с международными партнерами о предоставлении необходимых средств противовоздушной обороны.

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Россия целится на энергоинфраструктуру

По словам Галущенко, защита Днестровской ГЭС – это вопрос национальной безопасности, ведь в случае ее повреждения последствия почувствуют не только украинцы, но и соседние страны. Министр также добавил, что попытки вражеских обстрелов станции уже были, что свидетельствует о ее важности как цели для агрессора.

Это важно. Если что-то произойдет с этим объектом, это повлияет не только на Украину. Надеюсь, западные партнеры согласятся предоставить необходимые средства ПВО. Консультации продолжаются. Попытки ударить (по станции – 24 Канал) повторялись несколько раз. Это означает, что цель у врага есть,

– заявил чиновник.

Конгресс местных и региональных советов, где прозвучали это заявление, является важным форумом для обсуждения стратегий развития и защиты местного самоуправления в Украине. Его роль в координации усилий на всех уровнях власти является весомой для эффективного противостояния вызовам, которые стоят перед страной в условиях войны.

Президент Владимир Зеленский также поднимал вопрос защиты инфраструктуры от российских обстрелов во время встречи с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, обсудив возможность усиления украинской ПВО.

В то же время Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса Президента, выразил оптимизм относительно будущей поддержки со стороны НАТО и отдельных стран-членов. С его слов понятно, что следует надеяться на положительные результаты в ближайшем будущем по договоренностям партнеров.

Марк Рютте говорил с премьером Дании, премьером Чехии, Генсеком НАТО, и этот разговор был направлен как раз на дополнительные системы Patriot и ракеты для них – для Харькова, Одессы и других городов Украины. Мы говорили об этом подробно, не могу раскрывать все детали беседы, но чем больше будет таких разговоров лидеров на своем уровне, я уверен, что очень скоро будем иметь положительные результаты,

– сказал Жовква.

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В целом защита критической инфраструктуры от агрессии является одним из приоритетов украинского правительства, что понятно, в частности, из заявлений премьера Шмыгаля. Сотрудничество с международными партнерами и привлечение дополнительных ресурсов для ПВО является важным шагом в укреплении обороноспособности страны и обеспечении безопасности.

Кроме того, вспомним, что 22 марта 2024 года российские оккупанты обстреляли Днепровскую ГЭС, в результате чего дамба получила повреждения, но, к счастью, не была разрушена. Этот инцидент подтверждает: Россия будет делать все, чтобы уничтожить украинскую энергетику, чего бы это ни стоило.