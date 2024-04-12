Другим важливим аспектом є посилення системи ППО. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Кубраков пояснив, що цього року енергетична система України краще підготовлена до російських атак. Зокрема захист був зосереджений на 2 рівні – тобто від "Шахедів" На думку Кубракова, саме від безпілотників вдалось захистити більшість об'єктів.

Декілька областей, які зараз піддаються найбільшим атакам - вони живляться саме шляхом трансформаторів, які захищені другим рівнем захисту. Тобто на ці конструкції вже були не одні атаки і вони витримали їх і я сподіваюсь що і надалі будуть витримувати захист,

– сказав міністр інфраструктури.

Повний захист можливий

Водночас для повного захисту енергооб'єктів необхідний третій рівень захисту. Йдеться про будівництво нових підстанцій занурених під землю.

"Це набагато більш складніше. Ми це розробили спільно з Генштабом. Їх військові інженери розробили ці конструкції, чотири країни-партнери надіслали своїх інженерів і ті з самого початку приймали участь у розробці. Це Велика Британія, США, Німеччина і Японія", – розповів Кубраков.

Наразі випробування такого захисту було завершено і воно повністю підтверджує, що такі конструкції можу захистити від ракет будь-якого типу.

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