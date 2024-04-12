Зміни можуть стосуватись побутових споживачів. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Трішечки напевно доведеться відкоригувати, щоб в нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні,

– сказала Гринчук.

Вона підкреслила, що наразі не йдеться про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію. Водночас усі діючі механізми компенсацій будуть продовжені і діятимуть надалі.

Якими можуть бути нові тарифи

Енергетичний експерт Юрій Корольчук раніше розповідав, що найімовірніше підвищення тарифу на електроенергію відбудеться у червні – липні. Як стверджує експерт, в середньому новий тариф може становити від 3,5 до 4 гривень за кіловат.

Водночас експерт Андріан Прокіп стверджує, що якщо виробником електроенергії є Енергоатом, то тоді вартість нового тарифу становитиме плюс 1 гривню до чинного тарифу у 2,64 гривні за кіловат.

У випадку, якщо буде інший виробник електроенергії, то нова вартість разом передачею, розподілом та податками може сягнути навіть 8 – 9 гривень за кіловат. Проте, на його думку, питання економічно обґрунтованої ціни на електроенергію досить складне.

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