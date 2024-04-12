Изменения могут касаться бытовых потребителей. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Немножечко, наверное, придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хотя бы как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы,

– сказала Гринчук.

Она подчеркнула, что пока речь не идет о том, чтобы перевести население на рыночный тариф на электроэнергию. В то же время все действующие механизмы компенсаций будут продолжены и будут действовать в дальнейшем.

Какими могут быть новые тарифы

Энергетический эксперт Юрий Корольчук ранее рассказывал, что, вероятнее всего, повышение тарифа на электроэнергию состоится в июне – июле. Как утверждает эксперт, в среднем новый тариф может составлять от 3,5 до 4 гривен за киловатт.

В то же время эксперт Андриан Прокип утверждает, что если производителем электроэнергии является Энергоатом, то тогда стоимость нового тарифа составит плюс 1 гривну к действующему тарифу в 2,64 гривны за киловатт.

В случае, если будет другой производитель электроэнергии, то новая стоимость вместе передачей, распределением и налогами может достичь даже 8 – 9 гривен за киловатт. Однако, по его мнению, вопрос экономически обоснованной цены на электроэнергию достаточно сложный.

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