До Києва доправили тіла загиблих на "Азовсталі": розпізнавання ускладнене
Загиблі полку "Азов", 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби та Національної поліції привезли до Київа. Це 162 захисники Маріуполя, які залишалися на заводі "Азовсталь",
Росія передала Україні лише частину загиблих українських воїнів в боях за Маріуполь. Наразі не відомо, коли зможемо отримати тіла усіх захисників.
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Відомо, що серед 162 загиблих, яких привезли до Києва, тільки орієнтовно третина належать бійцям "Азову".
Через неналежні умови, в яких вони перебували понад 2 місяці, візуальне розпізнання у більшості випадків неможливе. Загиблих будемо ідентифікувати за експертизою ДНК,
– повідомили в Патронатній службі Азову "Янголи Азову"
Там повідомили, що можливість з належними почестями поховати полеглих – була однією з основних вимог полку "Азов", про що неодноразово заявляв Денис Прокопенко (Редіс) та інші командири.
Крім того, додали, що "Азовське братерство" докладе максимум зусиль для того, щоб усі загиблі Маріупольського гарнізону були поховані на Пантеоні героїв України, якщо цього бажатимуть рідні.
Останні новини щодо захисників Маріуполя
- Наразі у полоні Росії перебуває понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
- До Національного музею історії України у Другій світовій передали прапор, який висів над "Азосталлю" у Маріуполі. Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов передав прапор до експозиції "Україна – розп'яття". Реліквія стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни.
- У пресслужбі ГУР МО опублікували унікальні кадри, як доставляли допомогу українським захисникам та захисницям у Маріуполі. Участь в операції брали пілоти ЗСУ та спецпризначенці української розвідки.
- Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.
- Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.
- Командир полку "Азов" Денис Прокопенко зумів зателефонувати своїй дружині з російського полону. Він розповів про умови утримання бійців.
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