До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських країн
- До Києва прибули радники з нацбезпеки з 15 європейських країн, а також представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.
- Заплановані обговорення безпекових та економічних питань з українською стороною.
До української столиці 3 січня прибули радники з питань національної безпеки країн Європи. Планується обговорення безпекових питань з українською стороною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Що відомо про приїзд радників з нацбезпеки?
За словами Умєрова, у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.
Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами. Працюємо,
– написав він.
Що заявив про приїзд європейців Зеленський?
Володимир Зеленський 2 січня повідомив, що до України найближчими днями прибудуть радники з питань національної безпеки для зустрічей з українськими посадовцями.
Президент наголосив, що військовий компонент є ключовим для реального гарантування безпеки.
За словами глави держави, попри те, що не всі аспекти європейських гарантій безпеки повністю відповідають українським очікуванням, загалом Київ "задоволений ними на 90%".