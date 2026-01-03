В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран

В украинскую столицу 3 января прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран. Планируется обсуждение вопросов безопасности с украинской стороной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Что известно о приезде советников по нацбезопасности?

По словам Умерова, во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем,

– написал он.

Что заявил о приезде европейцев Зеленский?