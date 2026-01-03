В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран
- В Киев прибыли советники по нацбезопасности из 15 европейских стран, а также представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.
- Запланированы обсуждения вопросов безопасности и экономических вопросов с украинской стороной.
В украинскую столицу 3 января прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран. Планируется обсуждение вопросов безопасности с украинской стороной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.
Что известно о приезде советников по нацбезопасности?
По словам Умерова, во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.
Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем,
– написал он.
Что заявил о приезде европейцев Зеленский?
Владимир Зеленский 2 января сообщил, что в Украину в ближайшие дни прибудут советники по вопросам национальной безопасности для встреч с украинскими чиновниками.
Президент подчеркнул, что военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности.
По словам главы государства, несмотря на то, что не все аспекты европейских гарантий безопасности полностью соответствуют украинским ожиданиям, целом Киев "доволен ими на 90%".