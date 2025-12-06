Зв'язок із "нормальним життям": для дітей запрацював святковий чат-бот "Лінія Святого Миколая"

6 грудня українці святкують День Святого Миколая. Щоб нагадати дітям про свято, запустили чат-бот.

Що за чат-бот зі Святим Миколаєм?

Бот у соцмережі Telegram працюватиме не постійно, а тільки з 5 по 31 грудня 2025 року.

"Лінією Святого Миколая" можна скористатися безкоштовно – "зв'язатися" з Миколаєм, який через відеопривітання підтримує та мотивує дітей.



Такий вигляд має чат-бот / Скриншот 24 Каналу

Роль Святого Миколая для зйомок відео виконав волонтер, психолог, напутник та експерт зі змін Саша Марк.



Саша Марк у ролі святого Миколая / Фото проєкту

Цікаво! Цей проєкт не новий, його започаткували ще до повномасштабного вторгнення та реалізують уже чотири роки. Втім, раніше він діяв як телефонна гаряча лінія. Торік його адаптували як чат-бот у Telegram. Так зручніше і більша кількість дітей може у будь-який час поспілкуватися зі Святим Миколаєм.

У проєкті взяла участь дитяча психологиня Світлана Ройз. Вона розповіла про ідею, яка рухала творцями.

Чат-бот створений для того, щоб у непрості часи подарувати дітям відчуття радості, надії та зв'язку з "нормальним життям". Це коротке, але тепле спілкування покликане обережно підтримати дитину, адже зараз нам усім важливо зберігати контакт із життєвістю та святами, які додають сил,

– сказала вона.

Зв'язатися зі Святим Миколаєм можна в телеграмі – введіть у поле пошуку @StNicholasbot. Або перейдіть за лінком "Лінія Святого Миколая".

6 грудня ще одне свято – День Збройних Сил України

Для українців це не випадковий збіг, адже бійці ЗСУ четвертий рік – найкращі Миколаї! Військкор 24 Каналу Іван Магуряк написав про них чудовий матеріал "Діяти, вірити і дякувати: хто стоїть за абревіатурою ЗСУ і чому ми часто маємо хибне уявлення про армію".

І ми можемо стати Миколаями для армії – достатньо відправити посильний донат. Фонд 24 постійно має відкриті збори, зараз таких 3.