Связь с "нормальной жизнью": для детей заработал праздничный чат-бот "Линия Святого Николая"

6 декабря украинцы празднуют День Святого Николая. Чтобы напомнить детям о празднике, запустили чат-бот.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз об этом событии.

Что за чат-бот со Святым Николаем?

Бот в соцсети Telegram будет работать не постоянно, а только с 5 по 31 декабря 2025 года.

"Линией Святого Николая" можно воспользоваться бесплатно – "связаться" с Николаем, который через видеопоздравления поддерживает и мотивирует детей.



Так выглядит чат-бот / Скриншот 24 Канала

Роль Святого Николая для съемок видео исполнил волонтер, психолог, наставник и эксперт по изменениям Саша Марк.



Саша Марк в роли святого Николая / Фото проекта

Интересно! Этот проект не новый, его начали еще до полномасштабного вторжения и реализуют уже четыре года. Впрочем, ранее он действовал как телефонная горячая линия. В прошлом году его адаптировали как чат-бот в Telegram. Так удобнее и большее количество детей может в любое время пообщаться со Святым Николаем.

В проекте приняла участие детский психолог Светлана Ройз. Она рассказала об идее, которая двигала создателями.

Чат-бот создан для того, чтобы в непростые времена подарить детям ощущение радости, надежды и связи с "нормальной жизнью". Это короткое, но теплое общение призвано осторожно поддержать ребенка, ведь сейчас нам всем важно сохранять контакт с жизненностью и праздниками, которые придают сил,

– сказала она.

Связаться со Святым Николаем можно в телеграме – введите в поле поиска @StNicholasbot. Или перейдите по ссылке "Линия Святого Николая".

6 декабря еще один праздник – День Вооруженных Сил Украины

Для украинцев это не случайное совпадение, ведь бойцы ВСУ четвертый год – лучшие Николаи! Военкор 24 Канала Иван Магуряк написал о них замечательный материал "Действовать, верить и благодарить: кто стоит за аббревиатурой ВСУ и почему мы часто имеем ложное представление об армии".

И мы можем стать Николаями для армии – достаточно отправить посильный донат. Фонд 24 постоянно имеет открытые сборы, сейчас таких 3.