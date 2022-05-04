До Румунії увійшов батальйон Нацгвардії США і летючий загін F-35

У вівторок 3 травня президент Румунії Клаус Йоганніс сповістив сенат та депутатів парламенту, що схвалив введення на територію країни американського батальйону "Страйкер".

Ситуація, яка виникає на кордонах з Україною та у Чорноморському регіоні – напружує. Тож батальйон "Страйкер" виконуватиме завдання НАТО та триматиме оборону.

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За словами глави держави, "цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника та головного стратегічного партнера Румунії у контексті зусиль щодо зміцнення стримування та оборони на східному фланзі НАТО".

Ескалація напруженості та посилення російської військової присутності поблизу України та у Чорноморському регіоні впливають на міжнародну безпеку та стабільність, особливо європейську та регіональну безпеку на Чорному морі. середовище, яке дозволило б нам зміцнити стійкість Румунії,

– йдеться у листі президента Йоганніса до парламенту.

Він зауважив, що Румунія та США повинні зробити всі необхідні кроки для того, щоб посилити оборону союзних держав та підвищити безпеку на Чорному морі.

У Румунії дозволили розмістити іноземні війська та винищувачі-бомбардувальники

Також Йоганніс повідомив, що у Румунії за запитом НАТО тепер можуть розміститися іноземні війська та американські винищувачі-бомбардувальники. 35 загін на території країни посилить ППО Північноатлантичного альянсу.

Виходячи з ситуації, що склалася і намірів Російської Федерації підтвердити свій статус великої регіональної держави, було складено План операціоналізації зони відповідальності Верховного головнокомандувача європейськими союзними силами (SHAPE) на рівні Верховного головнокомандування союзних військ (ВАКУР),

– заявив президент країни.

Загалом проаналізувавши запит НАТО й проконсультувавшись міністром з Вищої ради національної оборони, президент країни схвалив:

розгортання у разі потреби Сил реагування НАТО з дуже високою здатністю реагування (VJTF) для підготовки та/або проведення бойових операцій у 2022 році відповідно до даних планування, переданих НАТО на поточний рік;

дислокацію кораблів у Чорному морі для виконання завдань щодо підвищення пильності у складі постійної бойової групи НАТО;

розгортання літаків США, Італії та Німеччини, а також британських та американських вертольотів, щоб спостерігати за повітряним простором (ePA);

розміщення розвідувальних та дослідницьких сил США у Чорному морі та на кордоні з Україною;

розміщення у Франції частини її сил в рамках консолідації союзницької присутності на східній стороні НАТО (eFP);

дислокацію на румунській території частини сил США у гарнізонах Бузеу, Смирдан, Констанца та на 57-й авіабазі Михайло Когелнічану.

Глава держави також поінформував парламент про те, що в контексті агресії Росії проти України "США запросили у румунської військової влади загін у складі двох літаків F-35 із відповідним персоналом для польотів, посадки та дій у Румунії".

Президент країни схвалив введення, розміщення та експлуатацію американського загону F-35. Вони посилять стримувальний та оборонний потенціал повітряного простору НАТО.

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Північноатлантичний альянс 1 травня розпочав масштабні військові навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь". Вони проходять на території Польщі та ще 8 членів НАТО.

Окрім Польщі, у навчаннях візьмуть участь США, Франція, Швеція, Німеччина, Данія та Велика Британія.

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