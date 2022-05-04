В Румынию вошел батальон Нацгвардии США и летучий отряд F-35
Источник:Stiripesurse
Во вторник 3 мая президент Румынии Клаус Иоханнис известил сенат и депутатов парламента, что одобрил введение на территорию страны американского батальона "Страйкер".
Ситуация, которая возникает на границах с Украиной и в Черноморском регионе – напрягает. Батальон "Страйкер" будет выполнять задачи НАТО и держать оборону.
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По словам главы государства, "этот значимый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".
Эскалация напряженности и усиление российского военного присутствия вблизи Украины и Черноморского региона влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море, среде, которая позволила бы нам укрепить устойчивость Румынии,
– говорится в письме президента Иоханниса парламенту.
Он отметил, что Румыния и США должны принять все необходимые шаги для того, чтобы усилить оборону союзных государств и повысить безопасность на Черном море.
В Румынии разрешили разместить иностранные войска и истребители-бомбардировщики
Также Иоханнис сообщил, что в Румынии по запросу НАТО теперь могут разместиться иностранные войска и американские истребители-бомбардировщики. 35 отряд на территории страны усилит ПВО Североатлантического альянса.
Исходя из сложившейся ситуации и намерений Российской Федерации подтвердить свой статус крупного регионального государства, был составлен План операционализации зоны ответственности Верховного главнокомандующего европейскими союзными силами (SHAPE) на уровне Верховного главнокомандования союзных войск (ВАКУР),
– заявил президент страны.
Проанализировав запрос НАТО и проконсультировавшись с министром из Высшего совета национальной обороны, президент страны одобрил:
- развертывание в случае необходимости Сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реагирования (VJTF) для подготовки и/или проведения боевых операций в 2022 году в соответствии с данными планирования, переданными НАТО на текущий год;
- дислокацию кораблей в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе постоянной боевой группы НАТО;
- развертывание самолетов США, Италии и Германии, а также британских и американских вертолетов, чтобы наблюдать за воздушным пространством (ePA);
- размещение разведывательных и исследовательских сил США в Черном море и на границе с Украиной;
- размещение во Франции части ее сил в рамках консолидации союзнического присутствия на восточной стороне НАТО (eFP);
- дислокацию на румынской территории части сил США в гарнизонах Бузеу, Смирдан, Констанца и 57-й авиабазе Михаила Когелничану.
Глава государства также проинформировал парламент о том что в контексте агрессии России против Украины "США запросили у румынской военной власти отряд в составе двух самолетов F-35 с соответствующим персоналом для полетов, посадки и действий в Румынии".
Президент страны одобрил ввод, размещение и эксплуатацию американского отряда F-35. Они усилят сдерживающий и оборонный потенциал воздушного пространства НАТО.
Последние новости о НАТО:
- НАТО активирует Силы реагирования Североатлантического союза и создает новую боевую группу в Румынии.
- Североатлантический альянс 1 мая начал масштабные военные учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ". Они проходят на территории Польши и еще 8 членов НАТО.
- Кроме Польши, в учениях примут участие США, Франция, Швеция, Германия, Дания и Великобритания.
- Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО.
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