В Румынию вошел батальон Нацгвардии США и летучий отряд F-35

Во вторник 3 мая президент Румынии Клаус Иоханнис известил сенат и депутатов парламента, что одобрил введение на территорию страны американского батальона "Страйкер".

Ситуация, которая возникает на границах с Украиной и в Черноморском регионе – напрягает. Батальон "Страйкер" будет выполнять задачи НАТО и держать оборону.

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По словам главы государства, "этот значимый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

Эскалация напряженности и усиление российского военного присутствия вблизи Украины и Черноморского региона влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море, среде, которая позволила бы нам укрепить устойчивость Румынии,

– говорится в письме президента Иоханниса парламенту.

Он отметил, что Румыния и США должны принять все необходимые шаги для того, чтобы усилить оборону союзных государств и повысить безопасность на Черном море.

В Румынии разрешили разместить иностранные войска и истребители-бомбардировщики

Также Иоханнис сообщил, что в Румынии по запросу НАТО теперь могут разместиться иностранные войска и американские истребители-бомбардировщики. 35 отряд на территории страны усилит ПВО Североатлантического альянса.

Исходя из сложившейся ситуации и намерений Российской Федерации подтвердить свой статус крупного регионального государства, был составлен План операционализации зоны ответственности Верховного главнокомандующего европейскими союзными силами (SHAPE) на уровне Верховного главнокомандования союзных войск (ВАКУР),

– заявил президент страны.

Проанализировав запрос НАТО и проконсультировавшись с министром из Высшего совета национальной обороны, президент страны одобрил:

развертывание в случае необходимости Сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реагирования (VJTF) для подготовки и/или проведения боевых операций в 2022 году в соответствии с данными планирования, переданными НАТО на текущий год;

дислокацию кораблей в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе постоянной боевой группы НАТО;

развертывание самолетов США, Италии и Германии, а также британских и американских вертолетов, чтобы наблюдать за воздушным пространством (ePA);

размещение разведывательных и исследовательских сил США в Черном море и на границе с Украиной;

размещение во Франции части ее сил в рамках консолидации союзнического присутствия на восточной стороне НАТО (eFP);

дислокацию на румынской территории части сил США в гарнизонах Бузеу, Смирдан, Констанца и 57-й авиабазе Михаила Когелничану.

Глава государства также проинформировал парламент о том что в контексте агрессии России против Украины "США запросили у румынской военной власти отряд в составе двух самолетов F-35 с соответствующим персоналом для полетов, посадки и действий в Румынии".

Президент страны одобрил ввод, размещение и эксплуатацию американского отряда F-35. Они усилят сдерживающий и оборонный потенциал воздушного пространства НАТО.

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Североатлантический альянс 1 мая начал масштабные военные учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ". Они проходят на территории Польши и еще 8 членов НАТО.

Кроме Польши, в учениях примут участие США, Франция, Швеция, Германия, Дания и Великобритания.

Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО.

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