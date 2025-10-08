Росія втратила понад 12 тисяч військових на Добропільському напрямку, – Зеленський
- Зеленський повідомив, що Росія втратила понад 12 тисяч військових на Добропільському напрямку з 21 серпня.
- Понад 7 200 серед них є безповоротними втратами.
У середу, 8 жовтня, Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Особливу увагу вони приділили Добропільській контрнаступальній операції.
Від її початку ворог втратив понад 12 тисяч військових. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення президента.
Що відомо про контрнаступ біля Добропілля?
Президент і головком говорили майже годину – про всі фронтові напрямки, підготовку бригад і їхнє забезпечення. Особливу увагу приділили Добропільській контрнаступальній операції.
За словами Зеленського, від її початку росіяни мають уже понад 12 000 втрат – саме за час із 21 серпня та тільки в районах Покровська й Добропілля. Серед них понад 7 200 – безповоротні.
Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які дійсно хоробро, якісно виконують бойові завдання,
– наголосив український лідер.
Окремо за успіхи на напрямку він відзначив воїнів:
- 1-го окремого штурмового полку;
- батальйонів 92-ї окремої штурмової бригади;
- 33-го окремого штурмового полку.
Яка ситуація на Добропільському напрямку?
Ексклюзивно для 24 Каналу військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що бої на Добропільському напрямку досі інтенсивні та складні, адже ворог кидає туди значні сили.
Проте оборонці змогли дещо стабілізувати ситуацію, зокрема завдяки передислокації певних підрозділів та залученню резервів, а також перерізанню логістики росіян.
Водночас, на думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, якою він поділився з 24 Каналом, деякі підрозділи противника перебувають в оперативному оточенні, хоча називали цей напрямок найуспішнішим. Для Кремля їхня здача в полон є психологічно та політично неприйнятною.