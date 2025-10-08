У середу, 8 жовтня, Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Особливу увагу вони приділили Добропільській контрнаступальній операції.

Від її початку ворог втратив понад 12 тисяч військових. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення президента.

Що відомо про контрнаступ біля Добропілля?

Президент і головком говорили майже годину – про всі фронтові напрямки, підготовку бригад і їхнє забезпечення. Особливу увагу приділили Добропільській контрнаступальній операції.

За словами Зеленського, від її початку росіяни мають уже понад 12 000 втрат – саме за час із 21 серпня та тільки в районах Покровська й Добропілля. Серед них понад 7 200 – безповоротні.

Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які дійсно хоробро, якісно виконують бойові завдання,

– наголосив український лідер.

Окремо за успіхи на напрямку він відзначив воїнів:

1-го окремого штурмового полку;

батальйонів 92-ї окремої штурмової бригади;

33-го окремого штурмового полку.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?