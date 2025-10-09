Російські окупанти втрачають величезну кількість особового складу на Покровському та Добропільському напрямках. Сили оборони успішно діють на цих ділянках фронту.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, українські підрозділи змогли створити три зони на Добропільському напрямку, де взяли окупантів в оточення.

Що відомо про бої біля Покровська?

Як наголосив Маломуж, Сили оборони здійснили багато цікавих операцій на цій ділянці фронту. Окупанти цього не очікували.

Крім того, на Добропільському напрямку працюють багато спеціальних підрозділів, які вибивають ворога. Там вдається не лише втримувати ворога, але й здійснювати контратаки.

Багато ефективних спецоперацій провели ССО, морська піхота, СБУ тощо. Малюк говорив, що вони знищили на Покровському напрямку тисячі окупантів. І це ще й за короткий період,

– сказав Маломуж.

Ситуація на Покровському напрямку: коротко