Західні ЗМІ указали, що тиск на Київ щодо "миру в обмін на території" зростає. Але українці не налаштовані віддавати агресору ані Донбас, ані будь-які інші землі.

The Washington Post відмітили жагу республіканців до перемовин з Москвою. Дональд Трамп – молодший та Роберт Кеннеді – молодший опублікували колонку у виданні The Hill, де знову написали про загрозу ядерних ударів і негайну потребу розпочати прямі переговори. Їхня стаття була в дусі "не дратуйте ведмедя, бо він вкусить".

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Чи готові українці віддати Донбас в обмін на мир: соціологія та думки

Навіть зараз, коли президент України Володимир Зеленський прямує до Сполучених Штатів з "планом перемоги" для президента Джо Байдена, який, за його словами, завершить війну на користь України, майбутнє американського лідерства перебуває на кінчику ножа. Кандидат від республіканців Дональд Трамп і його візаві, сенатор Джей Ді Венс (штат Огайо), дали зрозуміти, що їхній план завершення війни передбачає здачу Україною частини території,

– ідеться в статті.

Проте ані військові, ані цивільні не хочуть обміняти Донбас на мир.

The Washington Post навели декілька думок українців з цього приводу:

"Був би державний переворот, тому що цю ідею просували б ті, хто сидить у мирних містах. Ніхто тут її не підтримає – ця земля зараз окроплена нашою кров'ю" (23-річна Вероніка, бойовий медик, живе у Слов'янську, родом із Донецька);

"Росія – країна з імперіалістичними амбіціями, і вони не зупиняться", втрата Донбасу була б катастрофою (34-річний Павло, колишній шахтар з Покровська, зараз командує безпілотниками);

"Забагато чоловіків загинуло за це – вже пізно говорити про переговори. Вони – світло нашої нації. Ми повинні продовжувати боротися" (38-річна Наталія Бредова зі Слов'янська, чоловік зараз служить, а син загинув в Авдіївці);

"Не можна відрізати країну, як шматок пирога. Це дуже велика частина України: та сама природа, ті самі дерева, те саме сонце" (Артем, солдат із Півночі України).

В медіа пригадали, як у 2014 році дехто говорив, що Донбас не є українським, а до біженців зі Сходу ставилися упереджено. Тоді Донбас був вотчиною олігархів, які приносили регіону гроші, але й диктували свої порядки в країні. Проте у 2022 році все змінилося – багато людей відчуло на собі, що означає втратити дім.

Дві третини опитуваних відкинули таке мирне врегулювання, яке б заморозило нинішню лінію фронту, а 86% не вірять, що Росія не нападе навіть після підписання договору.

І хоча лише 7% заявили, що приєднаються до збройного протесту в разі територіальних поступок, ця цифра більш ніж подвоїлася серед солдатів і ветеранів – у тому числі тих, хто воював протягом останнього десятиліття, хто бачив, як російські війська зрівняли з землею захоплені ними українські міста, і хто зараз бореться з перспективою втратити свою батьківщину, за яку вони так довго боролися,

– підсумовують у ЗМІ.