Западные СМИ указали, что давление на Киев относительно "мира в обмен на территории" растет. Но украинцы не настроены отдавать агрессору ни Донбасс, ни любые другие земли.

The Washington Post отметили жажду республиканцев к переговорам с Москвой. Дональд Трамп – младший и Роберт Кеннеди – младший опубликовали колонку в издании The Hill, где снова написали об угрозе ядерных ударов и немедленной потребности начать прямые переговоры. Их статья была в духе "не раздражайте медведя, потому что он укусит".

Смотрите также Удары по России: The Economist проанализировали, дельные ли аргументы Запада относительно непредоставления разрешения

Готовы ли украинцы отдать Донбасс в обмен на мир: социология и мнения

Даже сейчас, когда президент Украины Владимир Зеленский направляется в Соединенные Штаты с "планом победы" для президента Джо Байдена, который, по его словам, завершит войну в пользу Украины, будущее американского лидерства находится на острие ножа. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп и его визави, сенатор Джей Ди Вэнс (штат Огайо), дали понять, что их план завершения войны предусматривает сдачу Украиной части территории,

– говорится в статье.

Однако ни военные, ни гражданские не хотят обменять Донбасс на мир.

The Washington Post привели несколько мыслей украинцев на этот счет:

"Был бы государственный переворот, ведь эту идею продвигали бы те, кто сидит в мирных городах. Никто здесь ее не поддержит – эта земля сейчас окроплена нашей кровью" (23-летняя Вероника, боевой медик, живет в Славянске, родом из Донецка);

"Россия – страна с империалистическими амбициями, и они не остановятся", потеря Донбасса была бы катастрофой (34-летний Павел, бывший шахтер из Покровска, сейчас командует беспилотниками);

"Слишком много мужчин погибло за это – уже поздно говорить о переговорах. Они – свет нашей нации. Мы должны продолжать бороться" (38-летняя Наталья Бредова из Славянска, муж сейчас служит, а сын погиб в Авдеевке);

"Нельзя отрезать страну, как кусок пирога. Это очень большая часть Украины: та же природа, те же деревья, то же солнце" (Артем, солдат с Севера Украины).

В медиа вспомнили, как в 2014 году кое-кто говорил, что Донбасс не является украинским, а к беженцам с Востока относились предвзято. Тогда Донбасс был вотчиной олигархов, которые приносили региону деньги, но и диктовали свои порядки в стране. Однако в 2022 году все изменилось – много людей почувствовало на себе, что значит потерять дом.

Две трети опрошенных отвергли такое мирное урегулирование, которое бы заморозило нынешнюю линию фронта, а 86% не верят, что Россия не нападет даже после подписания договора.

И хотя только 7% заявили, что присоединятся к вооруженному протесту в случае территориальных уступок, эта цифра более чем удвоилась среди солдат и ветеранов – в том числе тех, кто воевал в течение последнего десятилетия, кто видел, как российские войска сравняли с землей захваченные ими украинские города, и кто сейчас борется с перспективой потерять свою родину, за которую они так долго боролись,

– подытоживают в СМИ.