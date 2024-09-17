Слова Линды Томас-Гринфилд на пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН, привели в "Голосе Америки". План победы Зеленского предусматривает наступление в Курской области, глобальную безопасность, принуждение России к окончанию войны и стабилизацию украинской экономики. Также в нем обоснованы цели, которые надо уничтожать, количество российских солдат, которое должно быть ликвидировано, территории, по которым должны наносить удары.

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Что говорят о плане победы Зеленского в США

Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь,

– заявила постоянная представительница США при ООН.

По ее словам, США никогда не теряли надежды найти путь к миру. Линда Томас-Гринфилд надеется, что Америка сможет достичь определенного прогресса в этом.

Сам президент Украины говорит о мирном плане последние несколько недель. Во время вечернего обращения 16 сентября он назвал документ таким, который может дать максимально сильные позиции для приближения реального, справедливого мира.

Гарант заверил: план победы содержит четкий перечень действий, но ничего невозможного там нет. Представить его союзникам должны были на следующей неделе.

Советник ОП Сергей Лещенко заметил, что реализация этого плана будет зависеть от Байдена. Ведь очевидно, что документ содержит разрешение на удары дальнобойным оружием по России.

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