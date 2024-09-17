Слова Лінди Томас-Грінфілд на пресконференції, присвяченій початку нової 79-ї Генеральної Асамблеї ООН, навели в "Голосі Америки". План перемоги Зеленського передбачає наступ у Курській області, глобальну безпеку, примус Росії до закінчення війни та стабілізацію української економіки. Також у ньому обґрунтовані цілі, які треба знищувати, кількість російських солдатів, яка має бути ліквідована, території, по яких мають завдавати ударів.

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Що кажуть про план перемоги Зеленського у США

Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут,

– заявила постійна представниця США при ООН.

За її словами, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Лінда Томас-Грінфілд сподівається, що Америка зможе досягти певного прогресу в цьому.

Сам президент України говорить про мирний план останні кілька тижнів. Під час вечірнього звернення 16 вересня він назвав документ таким, який може дати максимально сильні позиції для наближення реального, справедливого миру.

Гарант запевнив: план перемоги містить чіткий перелік дій, але нічого неможливого там немає. Представити його союзникам мали наступного тижня.

Радник ОП Сергій Лещенко зауважив, що реалізація цього плану залежатиме від Байдена. Адже очевидно, що документ містить дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії.

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