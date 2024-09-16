Президент также заслушал подробный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на линии боевого соприкосновения и направления, которые остаются самыми горячими.

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Ситуация на фронте сейчас

Владимир Зеленский отметил, что сегодня почти весь день он провел за военными вопросами прежде всего.

Был доклад Главкома Сырского – длинный разговор в начале дня, только что говорили с ним по итогам дня. Уже более сотни боев с начала этих суток,

– сказал президент.

Украинский лидер отметил, что больше всего боев было на Кураховском и Покровском направлениях. Там наши военные защищают позиции.

"Отдельно и подробно – по Курской операции, и каждый день действуем именно так, как предполагали", – рассказал глава государства.

Он также поблагодарил каждую нашу бригаду и подразделение за слаженные шаги и реальную устойчивость.

Зеленский подчеркнул, что подписал в этот день и несколько указов о награждении наших воинов – и это именно участники Курской операции – государственными наградами. Глава Украины сказал, что он гордится ими.

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Детали заседания Ставки

Президент сказал, что он в этот день провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Подробно разговор был относительно защиты энергетических объектов, физическая защита, соответствующие строительства, ПВО и РЭБ.

Докладывал премьер-министр, энергетические компании. Был также содержательный доклад разведки о ситуации в армии оккупанта и на его территории, в его народе. Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны – восприятие результатов путинской политики. Работаем над тем, чтобы реальность все же преодолела российскую государственную пропаганду,

– подчеркнул глава государства.

Кроме этого, Украина готовится и к тем вещам, которые Россия собирается делать дальше в боях на фронте.

"Неизменно работаем, чтобы Украина имела достаточно сил и средств для производства и поставки дронов. Как бы в мире ни менялась ситуация, менялись обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных наших защитных и активных действий", – отметил Зеленский.

Он также сказал, что обеспечение дронами – это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, поэтому Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто с этим работает. А особенно тем, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами.

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План победы Украины покажут союзникам на следующей неделе

Также президент рассказал, что в течение всего дня в разных форматах были совещания по подготовке нашего, украинского, Плана победы.

Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира,

– отметил украинский лидер.

Для каждого шага, по словам Зеленского, есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление.

"Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все уже выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право", – объяснил президент.

Уже на следующую неделю, по словам Зеленского, украинская власть готовит План победы для представления союзникам.