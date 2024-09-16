Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады. Там указано, что он был направлен на подпись еще 10 сентября, и уже сегодня был возвращен.

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Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Еще 6 февраля Владимир Зеленский подписал указ №51/2024, согласно которому в структуре украинской армии должен был появиться отдельный род войск – Силы беспилотных систем с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем.

И уже в июне 2024 года Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший создание Сил беспилотных систем в структуре Вооруженных Сил. Тогда контроль за исполнением этого решения был возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Сегодня же президент подписал закон № 11507, включающий в отдельные роды Вооруженных сил Украины новую структуру – Силы беспилотных систем.