За соответствующий закон проголосовали 294 народных избранника. Такое решение приняли 3 сентября, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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В Раде поддержали включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11507 о включении в отдельные роды Вооруженных Сил Украины новой структуры - Сил беспилотных систем.

По информации нардепа Железняка, за соответствующее решение проголосовали 294 депутата.

Напомним, что в 25 июня Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил создание Сил беспилотных систем в Украине. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", – говорилось в тексте указа.

В нем также было указано, что контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.