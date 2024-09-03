За відповідний закон проголосували 294 народних обранці. Таке рішення ухвалили 3 вересня, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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У Раді підтримали включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11507 про включення до окремих родів Збройних Сил України нової структури — Сил безпілотних систем.

За інформацією нардепа Железняка, за відповідне рішення проголосували 294 депутати.

Нагадаємо, що у 25 червня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив створення Сил безпілотних систем в Україні. "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", – ішлося в тексті указу.

У ньому також було зазначено, що контроль за виконанням рішення РНБО покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.