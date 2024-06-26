Нагадаємо, що Зеленський ще у лютому доручив створити Сили безпілотних систем України. Рішення спрямоване на нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем.

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Зеленський підписав указ

У вівторок, 25 червня, Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив створення Сил безпілотних систем в Україні.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил",

– мовиться в тексті указу.

У ньому також мовиться про те, що контроль за виконанням рішення РНБО покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зверніть увагу! Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, командувачем Сил безпілотних систем України було призначено Вадима Сухаревського. Відомо, що він був одним із перших українських військових, які вступили в бій з росіянами та сепаратистами на Донбасі.