Еще в мае на Западе призвали позволить Украине сражаться обеими руками с врагом. Тогда говорилось об ударах по России в целом, и ряд чиновников заявил, что у ВСУ "одна рука связана за спиной". Теперь британское издание The Economist написало, что у Украины и вовсе связаны руки, потому что она не может наносить дальнобойные удары вглубь России.

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От кого зависит разрешение на удары по России

Украинцы глубоко возмущены тем, что в то время, как Россия проводит безжалостную кампанию против украинских городов и инфраструктуры, используя УАБы, ракеты и беспилотники (некоторые из них поставляют Иран и Северная Корея), Киев может использовать только собственные беспилотники и ракеты для нанесения ответных ударов,

– сказано в материале.

Кремль терроризирует Украину постоянными авиаударами, поэтому более чем логично уничтожать аэродромы и самолеты противника. Многие ждали, что "отмашку" дадут во время встречи Байдена и Кира Стармера, но этого не произошло.

Это неудивительно, заметили The Economist, ведь вожделенное разрешение могут дать во время встречи Байдена и Зеленского или на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Почему США медлят

Международное право позволяет уничтожать позиции, с которых агрессор осуществляет атаки. Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, говорит, что нет никакой моральной или юридической причины не атаковать эти цели. Однако решение еще не принято.

"В последние месяцы некоторые чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу будущую "перезагрузку" отношений с Москвой. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать "Атакамс" против целей на территории России не изменит стратегической картины, поскольку в радиусе их действия недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов (...) Они также говорят, что ракеты являются дефицитным и дорогим ресурсом, который лучше использовать против целей в Крыму", – пишут журналисты.

И утверждают, что такая позиция надуманная, ведь Путин объявил себя врагом Запада и стремится уничтожить НАТО. А "перезагрузка" будет, разве если Трамп согласится на большинство требований Путина.

В Институте изучения войны определили не менее 230 целей, которые России было бы трудно переместить. Среди них станции связи, логистические центры и склады боеприпасов, пока недосягаемые для украинских ракет. В СМИ сообщали, что Киев также называл определенный перечень.

Аргумент об ограниченном количестве ракет Storm Shadow/SCALP больше похож на правду. Но у США все равно очень много ракет – около 2500. Они поступили на вооружение 30 лет назад, и сейчас их заменяют.

"Настоящей причиной нежелания Байдена почти наверняка является страх перед эскалацией со стороны России. Однако уже было пересечено так много предполагаемых красных линий, что предупреждения Путина потеряли значительную часть своей силы. Последнее из них прозвучало во время вторжения Украины в Курскую область, когда та применила американские ракеты GMLRS против мостов и российских войск. Сам Путин уже утверждает, что Россия воюет не только с Украиной, но и с НАТО. Даже если бы страны – члены Альянса помогали Украине в уничтожении военных объектов в России, ему было бы трудно утверждать, что что-то фундаментально изменилось", – убеждены медийщики.

Как Путин давит на Запад

Курт Волкер, бывший американский спецпредставитель по вопросам Украины, также говорит, что Америка преувеличивает угрозы со стороны Путина.

Россия может прибегнуть к диверсиям и кибератакам против союзников Украины, но это не является чем-то новым. Еще Москва выслала шестерых британских дипломатов якобы за шпионаж.

У Путина есть и другие варианты дальнейшей эскалации; например, он может предоставить ракеты хуситам в Йемене. В крайнем случае, никогда нельзя полностью исключать использование тактического ядерного оружия. Но это имело бы ужасные последствия, и непонятно, почему изменение американской политики в отношении ударов могло бы подтолкнуть его к краю. Если Байден все же пойдет на уступки после встречи с Зеленским, то вряд ли об этом объявят публично. Решение может быть тихо передано Киеву, чтобы преуменьшить его значение и сохранить в тайне. Возможно, его подтвердят только после того, как цели в России будут поражены западными ракетами,

– подытожили The Economist.