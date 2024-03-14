Компромісний варіант допомоги від США: що означає для України ініціатива Джонсона

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Україні варто передавати військову допомогу не безплатно, а в кредит. Крім того, Джонсон розглядає варіант ленд-лізу.

Будь-який варіант допомоги Україні від США все ж краще, ніж нічого. Таку думку в етері 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, така ініціатива від Джонсона пов'язана з виборами у США.

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Альтернативний варіант допомоги Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгрес готує свій проєкт допомоги Україні. Водночас він може виглядати дещо інакше ніж законопроєкт, за який раніше проголосували у Сенаті США. Зокрема, конгресмени можуть запропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту американських платників податків.

Зараз є така тенденція серед консервативних політиків, не лише у США, як фіскальна відповідальність. Тобто напередодні виборів ключове завдання опозиції продемонструвати, що прийшовши до владних кабінетів, вони відповідатимуть інтересам свого суспільства і не витрачатимуть додаткових ресурсів на програми, які, на їхню думку, не допомагають США,

– зазначив Максим Джигун.

Хоч, власне, у випадку з Україною – це зовсім інша ситуація, про що говорив і сам Джонсон. За його словами, допомога Україні є важливою для Сполучених Штатів.

"Наразі це виглядає як компромісний варіант, який можуть прийняти. В наших умовах не просто немає можливості перебирати, у нас просто немає альтернатив. На жаль, Європа сьогодні не здатна задовольнити потреби України у зброї. Тому навіть формат підтримки у вигляді кредитів був би для нас помічним", – наголосив політолог.

Чудовим варіантом допомоги була б програма ленд-лізу. Вона якраз передбачає підтримку тих держав, які борються за цінності, що важливі для нацбезпеки США. Однак за нинішнього складу сил у Конгресі США, отримати достатньо голосів для ленд-лізу буде дуже складно. Адже у цьому випадку республіканці дали б Джо Байдену інструмент для розпорядження величезними ресурсами. Цього вони собі дозволити не можуть.

Тож, імовірно, допомогу для України зменшать з 60 мільярдів доларів до меншої суми. Крім того, мовитиметься про формат кредиту.

Канікули у Конгресі

Крім того, варто зауважити, що у конгресменів після 22 березня знову почнуться двотижневі канікули. Тому лідер демократів у США закликав Конгрес найближчими днями все ж ухвалити законопроєкт про підтримку України на 60 мільярдів доларів.

У проміжках між роботою у Конгресі, законодавці їдуть на свої округи, тому що у США повністю мажоритарна система, і вони мають працювати із виборцями. Тож два тижні випадають – за цей час ні комітетських засідань, ні інших обговорень не буде. Кожна затримка з боку представників американської влади у питання підтримки України коштує для нас дуже дорого,

– наголосив Джигун.

Отож якщо зараз конгресмени у швидкому форматі не ухвалять законопроєкт, то до питання підтримки України зможуть повернутися вже у квітні. На жаль, із заяв проукраїнських політиків у США, стає зрозуміло, що Конгрес не має особливого прагнення якомога швидше ухвалити рішення на підтримку України.

Це, звісно, пов'язано із тим, що Дональд Трамп намагається використати Україну я один із ключових елементів у своїй передвиборчої кампанії. Тож, на жаль, прориву у цьому питанні можуть й не бути.

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