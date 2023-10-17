Так і Трамп не відмовить: чому Байден вирішив об'єднати допомогу Україні й Ізраїлю

З наближенням президентських виборів у США зростає тривога щодо можливої перемоги Дональда Трампа. Але події на Близькому Сході і рішення Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні можуть вплинути на позицію колишнього президента США.

Політтехнолог Михайло Шейтельман нагадав 24 Каналу, що Трамп належить до прихильників Ізраїлю. Як відомо, він переніс посольство США в Єрусалим і визнав анексовані Голанські висоти частиною Ізраїлю.

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"Путін і Росія, підтримуючи ХАМАС, налаштовують Трампа проти себе. Він може прийти з геть інакшою риторикою до президентського крісла, якщо переможе", – зазначив Шейтельман.

Причетність Росії до ХАМАС уже становить неспростовний факт. Так, російська криптобіржа Garantex обслуговує терористичну групу, пов'язану з палестинськими бойовиками. Загальна сума переказу сягнула 93 мільйонів доларів.

Крім того, російський слід простежується в тактиці ХАМАС – палестинські бойовики використовують FPV-дрони проти бронетехніки. Це ноу-хау війни в Україні, і оскільки нас в Ізраїлі не було, значить, це втручання росіян.

США продовжать допомагати Україні

У Сполучених Штатах виникла низка фінансових проблем. Спочатку був ризик шатдауну, а тепер Конгрес не може обрати нового спікера. Однак важливо пам'ятати, що ці питання суто внутрішньоамериканські, тому на допомогу Україні зрештою не вплинуть.

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"Я думаю, нам серйозно турбуватись рано. Ми іноді технічні складнощі приймаємо за реальні", – констатував Шейтельман.

Що відомо про допомогу Україні та Ізраїлю